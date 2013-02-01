Роттердам. Димитров на старте обыграл Шаповалова и другие результаты

В Роттердаме (Нидерланды) на турнире ATP500 с призовым фондом 2.155.295 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



28-летний болгарский теннисист Григор Димитров, занимающий в мировом рейтинге 22-е место, одержал победу над 16-й ракеткой мира, 20-летним канадцем Денисом Шаповаловым (8) со счетом 6:3, 7:6(3).



Поединок продолжался полтора часа. У соперников было по три брейк-пойнта, из которых Димитров реализовал один, а Шаповалов - ни одного. Григор выполнил три эйса и допустил пять двойных ошибок, а Денис шесть раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Теперь в их личном противостоянии болгарин лидирует со четом 3:0.



Во втором круге соперником Димитрова будет или канадец Феликс Оже-Альясим, или немец Ян-Леннард Штруфф.



Напомним, украинец Сергей Стаховский не пробился в основную сетку турнира, проиграв в финальном раунде квалификации немцу Филиппу Кольшрайберу – 2:6, 2:6.



Теннис. ATP500.Роттердам (Нидерланды).Хард. Призовой фонд 2.155.295 евро. Одиночный разряд. 32 участника.

Первый круг

Григор Димитров (Болгари я) – Денис Шаповалов (Канада, 8) – 6:3, 7:6(3)

Роберто Баутиста Агут (Испания, 6) – Мартон Фучович (Венгрия) – 4:6, 7:6(1), 6:1

Пабло Карренбо-Буста (Испания) – Адриан Маннарино (Франция) – 7:5, 6:7(3), 6:4

Даниэль Эванс (Великобритания) – Филипп Кольшрайбер, Германия, Q) – 6:3, 7:5





