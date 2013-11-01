На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» в Шербуре
В Шербуре (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Challenger Cherbourg - La Manche с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 255-е место, вышел во второй круг после победы над 225-й ракеткой мира, 27-летним немцем Матсом Мореингом со счетом 6:3, 6:4. 

Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Марченко реализовал два брейк-пойнта из шести возможных и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Ильи семь эйсов и одна даойная ошибка, а Мореинг восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались. 

За выход в 1/8 финала Марченко поспорит с 203-йракеткой мира, 23-летним французом Квентином Халисом, который получил пятый номер посева и первый круг пропускает.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Марченко не смог пробиться во второй круг турнира в Шербуре
Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции
Марченко вышел в 1/8 финала на «челленджере» во Франции
Порторож. Илья Марченко вышел во второй круг
Марченко обыграл Маю и вышел в полуфинал на челленджере в Орлеане
Марченко победил Недовесова и вышел во второй круг на «челленджере» в Братиславе
Илья Марченко стартовал с победы на челленджере в Тюмени
Марченко вышел в &#188; финала на челленджере в Бельгии
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Роттердам. Димитров на старте обыграл Шаповалова и другие результаты
Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» в Шербуре
Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)
Циципас: Без поражений начинаю думать, что я идеален, хотя это не так
Гаэль Монфис: Моя цель – попасть в топ-5 рейтинга

Последние новости спорта

13:20

Роттердам. Димитров на старте обыграл Шаповалова и другие результаты 24 | Теннис

12:44

Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» в Шербуре 47 | Теннис

11:29

Новиков - финалист чемпионата Европы по греко-римской борьбе, Яковлев и Кучмий поспорят за бронзу (+Видео) 113 | Борьба

10:50

НБА. Кэмерон Джонсон, Руди Гобер и Энтони Дэвис – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео) 116 | Баскетбол / Видео

10:38

Диллиан Уайт: Поветкин - лучший соперник, чем Энди Руис 86 | Бокс

10:28

Фроч: Фьюри слишком крупный и умный, имеет шансы затаскать Уайлдера до победы по очкам 92 | Бокс

10:18

Усик получил травму локтя, бой с Чисорой откладывается 87 | Бокс

09:36

НБА. «Лейкерс» разгромил «Финикс», «Милуоки» обыграл «Сакраменто», «Детройт» проиграл «Шарлотт» и другие результаты (+Видео) 119 | Баскетбол

08:50

НХЛ. «Тампа» обыграла «Коламбус», «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» другие результаты (+Видео) 133 | Хоккей

18:48

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео) 277 | Теннис / Видео

Все новости

ВИДЕО

НБА. Кэмерон Джонсон, Руди Гобер и Энтони Дэвис – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)

Артем Далакян vs Хосбер Перес (Видео боя)

Кубок Федерации. Победа Ястремской над Малыгиной: обзор матча (видео)

НБА. Брэдли Бил и Дилон Райт – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Эффектный данк Леброна Джеймса возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Серж Ибака, Коллин Секстон и Джейлен Браун в топ-10 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Юлия Журавок – третья в масс-старте на шестом этапе Кубка IBU в Италии
Артем Далакян защитил чемпионский титул, победив Хосбера Переса
Кубок Федерации. Ястремская и Костюк принесли победу Украине в матче с Эстонией
Юдзуру Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырех континентов (+Видео)
Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (199)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги