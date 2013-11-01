Илья Марченко стартовал с победы на «челленджере» в Шербуре

В Шербуре (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Challenger Cherbourg - La Manche с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 255-е место, вышел во второй круг после победы над 225-й ракеткой мира, 27-летним немцем Матсом Мореингом со счетом 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 1 час 2 минуты. Марченко реализовал два брейк-пойнта из шести возможных и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Ильи семь эйсов и одна даойная ошибка, а Мореинг восемь раз подал навылет и трижды ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в 1/8 финала Марченко поспорит с 203-йракеткой мира, 23-летним французом Квентином Халисом, который получил пятый номер посева и первый круг пропускает.

