Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)

Девятая ракетка мира, 33-летний французский теннисист Гаэль Монфис, в финале турнира ATP250 в Монпелье (Франция) обыграл 29-летнего канадца Вашека Поспишила, занимающнго в рейтинге ATP 132-е место, со счетом 7:5, 6:3.

Для Монфиса этот титул стал третьим на турнире в Монпелье (2010, 2014, 2020) и девятым в карьере.



