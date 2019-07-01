София Кенин стала лучшей теннисисткой января, Онс Жабер – «Прорыв месяца»





21-летняя Кенин одержала победу на Australian Open 2020. Для американки эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В обновлённом рейтинге WTA Кенин поднялась на седьмую строчку.



За победу в номинации Кенин боролась с испанкой Гарбинье Мугурусой, австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой.



Для Онс Жабер Australian Open-2020 стал первым турниром «Большого шлема», на котором спортсменка дошла до четвертьфинальной стадии. В обновлённом рейтинге тунисская теннисистка расположилась на рекордной для себя 45-й строчке.



На звание «Прорыв месяца» были также номинированы украинская теннисстка Даяна Ястремская, россиянка Екатерина Александрова и эстонка Анетт Контавейт.



По итогам голосования, проведённого на официальном сайте WTA, американка София Кенин стала лучшей теннисисткой января, а представительница Туниса Онс Жабер победила в номинации «Прорыв месяца».21-летняя Кенин одержала победу на Australian Open 2020. Для американки эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». В обновлённом рейтинге WTA Кенин поднялась на седьмую строчку.За победу в номинации Кенин боролась с испанкой Гарбинье Мугурусой, австралийкой Эшли Барти и чешкой Каролиной Плишковой.Для Онс Жабер Australian Open-2020 стал первым турниром «Большого шлема», на котором спортсменка дошла до четвертьфинальной стадии. В обновлённом рейтинге тунисская теннисистка расположилась на рекордной для себя 45-й строчке.На звание «Прорыв месяца» были также номинированы украинская теннисстка Даяна Ястремская, россиянка Екатерина Александрова и эстонка Анетт Контавейт.