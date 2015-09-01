Илья Марченко: Год назад уже были мысли о том, что пора заканчивать





«Год назад уже были мысли о том, что и заканчивать пора, потому что просто плече болело год и ничего не улучшалось. Очень тяжело с болью в плече играть.



Какие-то болевые ощущения я чувствую и сейчас, после большой травмы это никуда не уходит, но если плечо будет в таком состоянии, как сейчас, то это будет хорошо.



Я люблю верить, что могу вернуться в форму 2016 года. Если бы я в это не верил, то, наверное, уже не играл бы. Всегда нужно мечтать о чем-то большем», – сказал Марченко.

Украинский теннисист Илья Марченко в интервью SPORT TRAVELER UA рассказал, что думал над завершением карьеры.«Год назад уже были мысли о том, что и заканчивать пора, потому что просто плече болело год и ничего не улучшалось. Очень тяжело с болью в плече играть.Какие-то болевые ощущения я чувствую и сейчас, после большой травмы это никуда не уходит, но если плечо будет в таком состоянии, как сейчас, то это будет хорошо.Я люблю верить, что могу вернуться в форму 2016 года. Если бы я в это не верил, то, наверное, уже не играл бы. Всегда нужно мечтать о чем-то большем», – сказал Марченко.