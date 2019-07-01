На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на одну позицию, Марченко – на две
Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на одну позицию, Марченко – на двеАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В Топ-10 рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинге серб Новак Джокович, опережая испанца Рафаэля Надаля на 325 очков.
Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.

Украинский теннисист Сергей Стаховский  поднялся со 153-го на 152-е место. Илья Марченко поднялся на две позиции и теперь занимает 255-е место.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 10.02 2020 г.:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков
2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045
5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2600

152 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 348
255 (257). Илья Марченко (Украина) – 180

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг ATP. Новак Джокович стал первой ракеткой мира
Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Марченко - три
Рейтинг ATP. Стаховский сохранил прежнюю позицию, Марченко опустился на 17 пунктов
Рейтинг ATP. Стаховский потерял одну позицию, Марченко на три поднялся
Рейтинг ATP. Стаховский утратил три позиции, Марченко на две поднялся
Рейтинг ATP. Илья Марченко поднялся в топ-300
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на четыре позиции
Рейтинг ATP. Сергей Стаховский поднялся на три позиции
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)
Циципас: Без поражений начинаю думать, что я идеален, хотя это не так
Гаэль Монфис: Моя цель – попасть в топ-5 рейтинга
София Кенин стала лучшей теннисисткой января, Онс Жабер – «Прорыв месяца»
Илья Марченко: Год назад уже были мысли о том, что пора заканчивать

Последние новости спорта

18:48

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео) 148 | Теннис / Видео

18:09

Циципас: Без поражений начинаю думать, что я идеален, хотя это не так 143 | Теннис

17:59

Гаэль Монфис: Моя цель – попасть в топ-5 рейтинга 157 | Теннис

13:04

Лесников: Перед чемпионатом мира выполнили весь обьем запланированной работы 182 | Биатлон

12:46

Лесников: На смешанную эстафету рассматриваем Меркушину, Джиму и Пидгрушную 171 | Биатлон

12:17

Мартин Брандл удивлен дружбой гонщиков в соцсетях 157 | Формула-1

12:13

София Кенин стала лучшей теннисисткой января, Онс Жабер – «Прорыв месяца» 138 | Теннис

12:02

В Ханое продолжается строительство трассы Формулы 1 140 | Формула-1

11:53

Ферстаппен: Хэмилтон стареет, вечно он выступать не будет 148 | Формула-1

11:42

Илья Марченко: Год назад уже были мысли о том, что пора заканчивать 142 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)

Артем Далакян vs Хосбер Перес (Видео боя)

Кубок Федерации. Победа Ястремской над Малыгиной: обзор матча (видео)

НБА. Брэдли Бил и Дилон Райт – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Эффектный данк Леброна Джеймса возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Серж Ибака, Коллин Секстон и Джейлен Браун в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Аллей-уп Дэнни Грина на Энтони Дэвиса и данк Гэри Харриса в топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Юлия Журавок – третья в масс-старте на шестом этапе Кубка IBU в Италии
Артем Далакян защитил чемпионский титул, победив Хосбера Переса
Кубок Федерации. Ястремская и Костюк принесли победу Украине в матче с Эстонией
Юдзуру Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырех континентов (+Видео)
Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (190)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги