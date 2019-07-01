Рейтинг ATP. Стаховский поднялся на одну позицию, Марченко – на две

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В Топ-10 рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинге серб

Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.



Украинский теннисист Сергей Стаховский поднялся со 153-го на 152-е место. Илья Марченко поднялся на две позиции и теперь занимает 255-е место.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 10.02 2020 г.:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков

2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395

3 (3).

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045

5 (5). Даниил Медведев (Россия) - 5890

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2600

…

152 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 348

255 (257). Илья Марченко (Украина) – 180



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 10 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В Топ-10 рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинге серб Новак Джокович , опережая испанца Рафаэля Надаля на 325 очков.Десятку сильнейших теннисистов мира замыкает бельгиец Давид Гоффен.Украинский теннисист Сергей Стаховский поднялся со 153-го на 152-е место. Илья Марченко поднялся на две позиции и теперь занимает 255-е место.1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 93953 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 71304 (4). Доминик Тим (Австрия) – 70455 (5). Даниил Медведев (Россия) - 58906 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 47457 (7). Александр Зверев (Германия) – 38858 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 28609 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 286010 (10). Давид Гоффен (Бельгия) - 2600152 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 348255 (257). Илья Марченко (Украина) – 180