Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Калинина поднялась на 23 пункта

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 10 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Элина Свитолина по-прежнему является четвертой ракеткой мира. На прежних позициях остались также Даяна Ястремская (26-я), Катерина Козлова (87) и Катарина Завацкая (103). По одной позиции потеряли Леся Цуренко (129) и Марта Костюк (168). На 23 пункта поднялась Ангелина Калинина и теперь занимает 136-е место.



Топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинге австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 2266 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира японка Наоми Осака.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 10.02.2020г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290

4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4775

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665

7 (7). София Кенин (США) – 4495

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

…

26 (26). Даяна Ястремская (Украина) – 1785

87 (87). Катерина Козлова (Украина) – 717

103 (103) – Катарина Завацкая (Украина) – 632

129 (128). Леся Цуренко (Украина) – 478

136 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 443

168 (167). Марта Костюк (Украина) – 353



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 10 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Элина Свитолина по-прежнему является четвертой ракеткой мира. На прежних позициях остались также Даяна Ястремская (26-я), Катерина Козлова (87) и Катарина Завацкая (103). По одной позиции потеряли Леся Цуренко (129) и Марта Костюк (168). На 23 пункта поднялась Ангелина Калинина и теперь занимает 136-е место.Топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинге австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 2266 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира японка Наоми Осака.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 61013 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 52904 (4). Элина Свитолина (Украина) — 47755 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 46756 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 46657 (7). София Кенин (США) – 44958 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 39659 (9). Серена Уильямс (США) — 391510 (10). Наоми Осака (Япония) — 362626 (26). Даяна Ястремская (Украина) – 178587 (87). Катерина Козлова (Украина) – 717103 (103) – Катарина Завацкая (Украина) – 632129 (128). Леся Цуренко (Украина) – 478136 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 443168 (167). Марта Костюк (Украина) – 353