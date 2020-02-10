На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Калинина поднялась на 23 пункта
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Калинина поднялась на 23 пунктаЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 10 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Элина Свитолина по-прежнему является четвертой ракеткой мира. На прежних позициях остались также Даяна Ястремская (26-я), Катерина Козлова (87) и Катарина Завацкая (103). По одной позиции потеряли Леся Цуренко (129) и Марта Костюк (168). На 23 пункта поднялась Ангелина Калинина и теперь занимает 136-е место.

Топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет рейтинге австралийка Эшли Барти, опережая ближайшую преследовательницу румынку Симону Халеп на 2266 очков. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 10.02.2020г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6101
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4775
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
7 (7). София Кенин (США) – 4495
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626

26 (26). Даяна Ястремская (Украина) – 1785
87 (87). Катерина Козлова (Украина) – 717
103 (103) – Катарина Завацкая (Украина) – 632
129 (128). Леся Цуренко (Украина) – 478
136 (159). Ангелина Калинина (Украина) – 443
168 (167). Марта Костюк (Украина) – 353

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Рейтинг WTA. Свитолина сохранила пятое место, Ястремская потеряла две позиции
Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская и Цуренко на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская остались на прежних позициях, Цуренко на одну опустилась
Рейтинг WTA. Свитолина, Ястремская и Цуренко остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко потеряла два пункта
Рейтинг WTA. Свитолина и Ястремская на прежних позициях, Цуренко поднялась на один пункт
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях
Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская остались на прежних позициях
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)
Циципас: Без поражений начинаю думать, что я идеален, хотя это не так
Гаэль Монфис: Моя цель – попасть в топ-5 рейтинга
София Кенин стала лучшей теннисисткой января, Онс Жабер – «Прорыв месяца»
Илья Марченко: Год назад уже были мысли о том, что пора заканчивать

Последние новости спорта

18:48

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео) 148 | Теннис / Видео

18:09

Циципас: Без поражений начинаю думать, что я идеален, хотя это не так 143 | Теннис

17:59

Гаэль Монфис: Моя цель – попасть в топ-5 рейтинга 157 | Теннис

13:04

Лесников: Перед чемпионатом мира выполнили весь обьем запланированной работы 182 | Биатлон

12:46

Лесников: На смешанную эстафету рассматриваем Меркушину, Джиму и Пидгрушную 171 | Биатлон

12:17

Мартин Брандл удивлен дружбой гонщиков в соцсетях 157 | Формула-1

12:13

София Кенин стала лучшей теннисисткой января, Онс Жабер – «Прорыв месяца» 138 | Теннис

12:02

В Ханое продолжается строительство трассы Формулы 1 140 | Формула-1

11:53

Ферстаппен: Хэмилтон стареет, вечно он выступать не будет 148 | Формула-1

11:42

Илья Марченко: Год назад уже были мысли о том, что пора заканчивать 142 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Монпелье. Победа Монфиса над Поспишилом: обзор финального матча (Видео)

Артем Далакян vs Хосбер Перес (Видео боя)

Кубок Федерации. Победа Ястремской над Малыгиной: обзор матча (видео)

НБА. Брэдли Бил и Дилон Райт – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Эффектный данк Леброна Джеймса возглавляет топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Серж Ибака, Коллин Секстон и Джейлен Браун в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Аллей-уп Дэнни Грина на Энтони Дэвиса и данк Гэри Харриса в топ-5 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Юлия Журавок – третья в масс-старте на шестом этапе Кубка IBU в Италии
Артем Далакян защитил чемпионский титул, победив Хосбера Переса
Кубок Федерации. Ястремская и Костюк принесли победу Украине в матче с Эстонией
Юдзуру Ханю установил мировой рекорд в короткой программе на чемпионате четырех континентов (+Видео)
Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца»


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (190)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги