Кубок Федерации. Ястремская и Костюк принесли победу Украине в матче с Эстонией

With a 2-1 win over Estonia #TeamUkraine?? qualifies to the play-off in April #FedCup #Ukraine #tennis pic.twitter.com/D3wKPkjhWi— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 8, 2020
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