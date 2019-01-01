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Кубок Федерации. Ястремская и Костюк принесли победу Украине в матче с Эстонией
Кубок Федерации. Ястремская и Костюк принесли победу Украине в матче с ЭстониейСегодня, 8 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины одержала победу над командой Эстонии со счетом 2:1.

Перед решающим, парным поединком счет в матче был равный – 1:1.
Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину – 6:3, 6:1, а Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт - 3:6, 7:6(5), 2:6.

Украинский дуэт Марта Костюк / Даяна Ястремская не оставил шансов Анетт Контавейт и Елене Малыгиной, разгромив их со счетом 6:2, 6:0.

За 52 минуты, проведенные на корте, Костюк и Ястремская взяли шесть подач соперниц и упустили лишь одну свою. На счету украинок четыре эйса и две двойные ошибки, а эстонки на подаче не ошибались, но и ни разу не подали навылет.  

Таким, образом, сборная Украины одержала итоговую победу над Эстонией со счетом 2:1.

В апреле наша сборная будут бороться за места в квалификационном турнире FedCup Finals-2021. Соперницами украинок станет одна из сборных, которая проиграет в квалификации в этом сезоне.

Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). Хард (зал). 8 февраля

Украина – Эстония – 2:1
1-й матч. Даяна Ястремская  - Елена Малыгина - 6:3, 6:1
2-й матч. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6(5), 2:6
3-й матч. Марта Костюк / Даяна Ястремская – Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0
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