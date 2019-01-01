Кубок Федерации. Ястремская и Костюк принесли победу Украине в матче с Эстонией

Сегодня, 8 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины одержала победу над командой Эстонии со счетом 2:1.



Перед решающим, парным поединком счет в матче был равный – 1:1.

Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину –



Украинский дуэт Марта Костюк / Даяна Ястремская не оставил шансов Анетт Контавейт и Елене Малыгиной, разгромив их со счетом 6:2, 6:0.



За 52 минуты, проведенные на корте, Костюк и Ястремская взяли шесть подач соперниц и упустили лишь одну свою. На счету украинок четыре эйса и две двойные ошибки, а эстонки на подаче не ошибались, но и ни разу не подали навылет.



Таким, образом, сборная Украины одержала итоговую победу над Эстонией со счетом 2:1.



В апреле наша сборная будут бороться за места в квалификационном турнире FedCup Finals-2021. Соперницами украинок станет одна из сборных, которая проиграет в квалификации в этом сезоне.



Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). Хард (зал). 8 февраля



Украина – Эстония – 2:1

1-й матч. Даяна Ястремская - Елена Малыгина - 6:3, 6:1

2-й матч. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6(5), 2:6

3-й матч. Марта Костюк / Даяна Ястремская – Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0

With a 2-1 win over Estonia #TeamUkraine?? qualifies to the play-off in April #FedCup #Ukraine #tennis pic.twitter.com/D3wKPkjhWi — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 8, 2020 Сегодня, 8 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины одержала победу над командой Эстонии со счетом 2:1.Перед решающим, парным поединком счет в матче был равный – 1:1.Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину – 6:3, 6:1 , а Элина Свитолина уступила Анетт Контавейт - 3:6, 7:6(5), 2:6 Украинский дуэтне оставил шансов, разгромив их со счетом 6:2, 6:0.За 52 минуты, проведенные на корте, Костюк и Ястремская взяли шесть подач соперниц и упустили лишь одну свою. На счету украинок четыре эйса и две двойные ошибки, а эстонки на подаче не ошибались, но и ни разу не подали навылет.Таким, образом, сборная Украины одержала итоговую победу над Эстонией со счетом 2:1.В апреле наша сборная будут бороться за места в квалификационном турнире FedCup Finals-2021. Соперницами украинок станет одна из сборных, которая проиграет в квалификации в этом сезоне.– Эстония – 2:1- Елена Малыгина - 6:3, 6:1Элина Свитолина –– 3:6, 7:6(5), 2:6– Анетт Контавейт / Елена Малыгина – 6:2, 6:0