Кубок Федерации. Свитолина проиграла Контавейт, счет в матче Украина – Эстония 1:1

Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины проводит матчевую встречу с командой Эстонии.



Во втором одиночном поединке четвертая ракетка мира 25-летняя украинка Элина Свитолина уступила в трех партиях 22-летней Анетт Контавейт, занимающей в мировом рейтинге 22-е место. Поединок продолжался 2 часа 9 минут и завершился в пользу эстонки со счетом 6:3, 6:7(5), 6:2.



Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из 16-ти возможных, Контавейт – восемь из 20-ти. Элина четыре раза подала навылет и совершила три двойные ошибки, а Анетт выполнила семь эйсов при двух двойных ошибках. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.



Напомним, в первом одиночном поединке Даяна Ястремская



Счет в матче Украина - Эстония стал равный 1:1.



Таким образом, победитель противостояния определится в решающем, парном поединке, в котором украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская будут сражаться с эстонским дуэтом Анетт Контавейт / Елена Малыгина.



Отметим, что победитель матчевой встречи получит путевку в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.



Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). Хард (зал). 8 февраля

Украина – Эстония – 1:1

1-й матч. Даяна Ястремская (WTA 26) - Елена Малыгина - 6:3, 6:1

2-й матч. Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6(5), 2:6 Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины проводит матчевую встречу с командой Эстонии.Во втором одиночном поединке четвертая ракетка мира 25-летняя украинкауступила в трех партиях 22-летней, занимающей в мировом рейтинге 22-е место. Поединок продолжался 2 часа 9 минут и завершился в пользу эстонки со счетом 6:3, 6:7(5), 6:2.Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из 16-ти возможных, Контавейт – восемь из 20-ти. Элина четыре раза подала навылет и совершила три двойные ошибки, а Анетт выполнила семь эйсов при двух двойных ошибках. Теперь в их личном противостоянии счет стал равный – 1:1.Напомним, в первом одиночном поединке Даяна Ястремская победила Елену Малыгину.Счет в матче Украина - Эстония стал равный 1:1.Таким образом, победитель противостояния определится в решающем, парном поединке, в котором украинки Марта Костюк и Даяна Ястремская будут сражаться с эстонским дуэтом Анетт Контавейт / Елена Малыгина.Отметим, что победитель матчевой встречи получит путевку в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.Даяна Ястремская (WTA 26) - Елена Малыгина - 6:3, 6:1Элина Свитолина – Анетт Контавейт – 3:6, 7:6(5), 2:6