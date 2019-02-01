Кубок Федерации. Ястремская заработала первое очко в матче против Эстонии

Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). Хард (зал). 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины проводит матчевую встречу с командой Эстонии.В первой одиночной встрече 26-я ракетка мира, 19-летняя украинкаодержала победу над своей ровесницей, которая занимает в мировом рейтинге 553-ю строчку, со счетом 6:3, 6:1.За 57 минут игрового времени Ястремская выиграла пять геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Даяны четыре эйса и две двойные ошибки, а Малыгина ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь счет в их личных встречах стал 2:0 в пользу украинки.Таким образом, Украина повела в матче сЭстонией – 1:0.Во втором одиночном поединке встретятся лидеры команд –четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина и эстонка Анетт Контавейт, занимающая в мировом рейтинге 22-е место.– Эстония – 1:0Даяна Ястремская (WTA 26) - Елена Малыгина - 6:3, 6:1