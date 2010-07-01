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Выставочный матч Федерера и Надаля стал рекордным по посещаемости(+Видео)
Выставочный благотворительный матч между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, прошедший 7 февраля в Кейптауне (ЮАР), установил мировой рекорд по посещаемости. Об этом сообщает Daily Express.

Федерер одержал победу над Надалем со счётом 6:4, 3:6, 6:3. На матче присутствовало 51 954 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2019 года в Мексике на матче Федерера с немцем Александром Зверевым. Тогда за игрой наблюдало 42 517 зрителей.

Ранее в Кейптауне прошёл парный матч, в котором Федерер совместно с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом одержал победу над парой Надаля и южноафриканского комика Тревора Ноа со счётом 6:3.

Общие сборы с выставочной встрече составили $ 3,5 млн. Все средства пойдут в благотворительный фонд Роджера Федерера.




По материалам: Чемпионат.com
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