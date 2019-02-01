Кубок Федерации. Костюк и Завацкая прокомментировали выступление в паре

Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации одержала победу над командой Хорватии со счетом 3:0 и с первого места в группе А вышла в плей-офф.



Третье очко для сборной Украины заработали Марта Костюк и Катарина Завацкая, который впервые сыграли в дуэте и победили соперниц из Хорватии со счетом



Марта Костюк: Изначально на этот матч мы договаривались играть более расслабленно. Но потом наш боевой характер взял верх. На приеме сегодня я хотела играть активно, что у меня и получалось, хотя несколько ошибок, конечно, допускала.



В каком состоянии моя нога? Немножко передавили тейпом, она у меня чуть-чуть онемела. На самом деле наши доктора просто сотворили магию, потому что упала я очень сильно. Я хотела сыграть сегодня, потому что знала, что скорее всего меня поставят играть завтра. И я хотела хотя бы как-то сыграть, почувствовать корт и матчевый ритм. При таком счете, когда команда ведет 2-0, не надо было сильно бежать за всем, хотя я это и так делала (смеется).



Катарина Завацкая: Сравнить парные матчи? Это две разные пары. Сегодня с Мартой было меньше розыгрышей, потому что у неё мяч как пулей полетит и не надо вообще ничего делать (смеется). С Лесей Цуренко был более стабильный ритм в игре. Поэтому игра шла совсем по-разному. Мне понравилось с обеими играть.



Марта Костюк: Мы впервые играли в дуэте. С Катей мы должны были сыграть вместе еще в 2017 году на Ролан Гаррос,...



Катарина Завацкая:... но я её кинула.



Марта Костюк: И я обиделась на 3,5 года (смеется). На самом деле как-то не получалось, по рейтингу мы не проходили. Сейчас хочу снова попробовать поиграть в паре.



Катарина Завацкая: Вот и я тоже хочу.



Марта Костюк: Если получится где-то вместе сыграть, то будет здорово.



В субботу в плей-офф наши теннисистки встретятся с соперницами из Эстонии. Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации одержала победу над командой Хорватии со счетом 3:0 и с первого места в группе А вышла в плей-офф.Третье очко для сборной Украины заработали Марта Костюк и Катарина Завацкая, который впервые сыграли в дуэте и победили соперниц из Хорватии со счетом 6:4, 6:3 Изначально на этот матч мы договаривались играть более расслабленно. Но потом наш боевой характер взял верх. На приеме сегодня я хотела играть активно, что у меня и получалось, хотя несколько ошибок, конечно, допускала.В каком состоянии моя нога? Немножко передавили тейпом, она у меня чуть-чуть онемела. На самом деле наши доктора просто сотворили магию, потому что упала я очень сильно. Я хотела сыграть сегодня, потому что знала, что скорее всего меня поставят играть завтра. И я хотела хотя бы как-то сыграть, почувствовать корт и матчевый ритм. При таком счете, когда команда ведет 2-0, не надо было сильно бежать за всем, хотя я это и так делала (смеется).Сравнить парные матчи? Это две разные пары. Сегодня с Мартой было меньше розыгрышей, потому что у неё мяч как пулей полетит и не надо вообще ничего делать (смеется). С Лесей Цуренко был более стабильный ритм в игре. Поэтому игра шла совсем по-разному. Мне понравилось с обеими играть.Мы впервые играли в дуэте. С Катей мы должны были сыграть вместе еще в 2017 году на Ролан Гаррос,...... но я её кинула.И я обиделась на 3,5 года (смеется). На самом деле как-то не получалось, по рейтингу мы не проходили. Сейчас хочу снова попробовать поиграть в паре.Вот и я тоже хочу.Если получится где-то вместе сыграть, то будет здорово.В субботу в плей-офф наши теннисистки встретятся с соперницами из Эстонии.

По материалам: Большой теннис Украины