Кубок Федерации.Костюк и Завацкая победили хорваток в парном матче

Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации одержала победу над командой Хорватии со счетом 3:0 и с первого места в группе А вышла в плей-офф.



Свои одиночные встречи выиграли Элина Свитолина.



Парный поединок уже не имел турнирного значения, но был сыгран. Украинки Марта Костюк и Катарина Завацкая победили хорватский дуэт Антония Рузич / Тара Вюрт со счетом 6:4, 6:3.



За 1 час 21 минуту игрового времени. Костюк и Завацкая сделали шесть брейков и упустили четыре своих подачи. На счету украинок четыре эйса и шесть двойных ошибок, а хорватки ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче.



В субботу, 8 февраля, в плей-офф украинки встретятся с командой Эстонии, занявшей второе место в группе В, а Хорватия сразится с Италией, ставшей первой в группе В.



Победители этих матчей получат путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.



Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). 7 февраля

Группа А

Украина – Хорватия – 3:0

Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4

Элина Свитолина - Яна Фентт – 6:3, 3:6, 6:1

Катарина Завацкая / Марта Костюк – Антония Рузич / Тара Вюрт – 6:4, 6:3 Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации одержала победу над командой Хорватии со счетом 3:0 и с первого места в группе А вышла в плей-офф.Свои одиночные встречи выиграли Даяна Ястремская Парный поединок уже не имел турнирного значения, но был сыгран. Украинкипобедили хорватский дуэтсо счетом 6:4, 6:3.За 1 час 21 минуту игрового времени. Костюк и Завацкая сделали шесть брейков и упустили четыре своих подачи. На счету украинок четыре эйса и шесть двойных ошибок, а хорватки ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче.В субботу, 8 февраля, в плей-офф украинки встретятся с командой Эстонии, занявшей второе место в группе В, а Хорватия сразится с Италией, ставшей первой в группе В.Победители этих матчей получат путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.– Хорватия – 3:0Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4Элина Свитолина - Яна Фентт – 6:3, 3:6, 6:1Катарина Завацкая / Марта Костюк – Антония Рузич / Тара Вюрт – 6:4, 6:3