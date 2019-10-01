Ястремская: Саша Бажин говорит: «Это Кубок Федерации, здесь можно и потренироваться»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над хорваткой Леей Бошкович со счетом



- Саша всегда меня поддерживает, на всех турнирах. Тем более, здесь я выступаю без родителей. Здесь ему очень нравится и он говорил мне, что он рад, что смог приехать и насколько хорошо его приняли в сборной. Он много снимает здесь видео, ему нравится, как за нас болеют украинские фаны. Вы же знаете, как они умеют болеть, все время с барабанами, все время кричат, независимо от счета, выигрываешь ты или проигрываешь, главное победить.



Так что, атмосфера очень классная, и даже то, что на соседнем корте проходят другие матчи совсем не отвлекает. По крайней мере, лично меня. Я концентрируюсь только на том, что происходит на моем корте и слышу только наших болельщиков.



- Насколько сегодняшний матч был тяжелее, чем вчерашний?

– Сегодня соперница была более вариативной, более стабильной. Только из-за этого матч был сложнее. Я должна была быть более терпеливой, и более разнообразной на корте.



- В концовке второго сета ты подбежала к трибунам и сказала, что немного «устала». Это помогает?

– Это было после очень длинного розыгрыша. Но если честно, это не помогает, просто выпустила пар и пошла играть дальше более дисциплинированно.



- Саша Бажин почти всю игру подбадривал тебя и говорил, что ты все правильно делаешь. Но просил не терять концентрации.

– Да, сегодня было тяжело с этим, потому что результат матча зависел только от меня. Мне нужно было играть более четко, более стабильно. И местами мне хотелось делать свои удары и розыгрыши в два раза красивее. Когда мне было комфортно, мне хотелось добавлять, но это особо и не нужно было делать.

Как говорит Саша: «Это Кубок Федерации, здесь можно и потренироваться» (улыбается). Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над хорваткой Леей Бошкович со счетом 6:4, 6:4 в матче Кубка Федерации, а также рассказала о поддержке со стороны своего тренера Саши Бажина и украинских фанов.- Саша всегда меня поддерживает, на всех турнирах. Тем более, здесь я выступаю без родителей. Здесь ему очень нравится и он говорил мне, что он рад, что смог приехать и насколько хорошо его приняли в сборной. Он много снимает здесь видео, ему нравится, как за нас болеют украинские фаны. Вы же знаете, как они умеют болеть, все время с барабанами, все время кричат, независимо от счета, выигрываешь ты или проигрываешь, главное победить.Так что, атмосфера очень классная, и даже то, что на соседнем корте проходят другие матчи совсем не отвлекает. По крайней мере, лично меня. Я концентрируюсь только на том, что происходит на моем корте и слышу только наших болельщиков.– Сегодня соперница была более вариативной, более стабильной. Только из-за этого матч был сложнее. Я должна была быть более терпеливой, и более разнообразной на корте.– Это было после очень длинного розыгрыша. Но если честно, это не помогает, просто выпустила пар и пошла играть дальше более дисциплинированно.– Да, сегодня было тяжело с этим, потому что результат матча зависел только от меня. Мне нужно было играть более четко, более стабильно. И местами мне хотелось делать свои удары и розыгрыши в два раза красивее. Когда мне было комфортно, мне хотелось добавлять, но это особо и не нужно было делать.Как говорит Саша: «Это Кубок Федерации, здесь можно и потренироваться» (улыбается).