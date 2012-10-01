Ястремская: Сегодня мне было тяжело постоянно играть на высоком уровне

Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины проводит матч против команды Хорватии. Даяна Ястремская, одержавшая победу над хорваткой Леей Бошкович со счетом



«Уже третий день я не очень хорошо себя чувствую. Температуры нет, но по ощущениям есть слабость в теле. Сегодня в первом сете у меня еще почему-то слезились глаза. Но я старалась не обращать на это внимания. В целом я старалась найти свою игру и, думаю, отыграла хорошо.



Бошкович тоже хорошо играла, она вариативная и умеет удерживать розыгрыши. Поэтому я старалась концентрироваться только на себе. Из-за того, что я не очень хорошо себя чувствовала, было тяжело играть на высоком уровне постоянно. Наш капитан меня отлично поддерживал, он всегда говорит нужные слова», - рассказала Даяна.

Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации сборная Украины проводит матч против команды Хорватии. Даяна Ястремская, одержавшая победу над хорваткой Леей Бошкович со счетом 6:4, 6:4 , прокомментировала свое выступление.«Уже третий день я не очень хорошо себя чувствую. Температуры нет, но по ощущениям есть слабость в теле. Сегодня в первом сете у меня еще почему-то слезились глаза. Но я старалась не обращать на это внимания. В целом я старалась найти свою игру и, думаю, отыграла хорошо.Бошкович тоже хорошо играла, она вариативная и умеет удерживать розыгрыши. Поэтому я старалась концентрироваться только на себе. Из-за того, что я не очень хорошо себя чувствовала, было тяжело играть на высоком уровне постоянно. Наш капитан меня отлично поддерживал, он всегда говорит нужные слова», - рассказала Даяна.

По материалам: Большой теннис Украины