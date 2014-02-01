Кубок Федерации. Свитолина выиграла свой поединок, счет в матче Украина - Болгария – 2:0

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проводит матч против сборной Хорватии за первое место в группе А.



Во втором одиночном поединке четвертая ракетка мира 25-летняя украинка Элина Свитолина одержала победу в трех сетах над 23-летней хорваткой Яной Фетт, занимающей в рейтинге WTA 234-ю позицию, со счетом 6:3, 3:6, 6:1.



За 1 час 50 минут, проведенные на корте, Свитолина взяла семь подач соперницы и упустила пять своих. На счету Элины три эйса и шесть двойных ошибок, а Фетт один раз подала навылет и шесть раз ошиблась при подаче. Между собой теннисистки играли впервые.



Напомним, в первом одиночном поединке Даяна Ястремская



На парную встречу заявлены от Украины Марта Костюк / Катарина Завацкая, от Болгарии Антония Рузич / Тара Вюрт. Парная встреча турнирного значения не имеет, но будет проведена.



Таким образом, сборная Украины, победив команды Болгарии и Хорватии, заняла первое место в группе А.



В субботу, 8 февраля, украинки встретятся в плей-офф с командой Эстонии, занявшей второе место в группе В, а Хорватия сразится с Италией, победившей в группе В.



Победители этих матчей получат путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.



Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). 7 февраля

Группа А

Украина – Хорватия – 2:0

Элина Свитолина - Яна Фентт – 6:3, 3:6, 6:1

Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4 Сегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проводит матч против сборной Хорватии за первое место в группе А.Во втором одиночном поединке четвертая ракетка мира 25-летняя украинкаодержала победу в трех сетах над 23-летней хорваткой, занимающей в рейтинге WTA 234-ю позицию, со счетом 6:3, 3:6, 6:1.За 1 час 50 минут, проведенные на корте, Свитолина взяла семь подач соперницы и упустила пять своих. На счету Элины три эйса и шесть двойных ошибок, а Фетт один раз подала навылет и шесть раз ошиблась при подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Напомним, в первом одиночном поединке Даяна Ястремская победила Леа Бошковит. Счет в матче стал 2:0 в пользу Украины.На парную встречу заявлены от Украины Марта Костюк / Катарина Завацкая, от Болгарии Антония Рузич / Тара Вюрт. Парная встреча турнирного значения не имеет, но будет проведена.Таким образом, сборная Украины, победив команды Болгарии и Хорватии, заняла первое место в группе А.В субботу, 8 февраля, украинки встретятся в плей-офф с командой Эстонии, занявшей второе место в группе В, а Хорватия сразится с Италией, победившей в группе В.Победители этих матчей получат путевки в квалификационный турнир за попадание в финальный турнир Кубка Федераций.– Хорватия – 2:0Элина Свитолина - Яна Фентт – 6:3, 3:6, 6:1Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4