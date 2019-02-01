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Кубок Федерации. Ястремская выиграла первое очко в матче с Хорватией
Кубок Федерации. Ястремская выиграла первое очко в матче с ХорватиейСегодня, 7 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проводит матч против сборной Хорватии за первое место в группе А.

В первой одиночной встрече 26-я ракетка мира, 19-летняя украинка Даяна Ястремская одержала победу над 20-летней хорваткой Леа Бошкович, занимающей в рейтитнге WTA 300-ю строчку, со счетом 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. Ястремская реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти возможных, Бошкович – четыре из шести. Даяна выполнила два эйса и допустила столько же двойных ошибок, а Леа ни разу не подала навылет и трижды ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.

Таким образом, Украина повела в матче – 1:0.

Во втором одиночном поединке четвертая ракетка мира украинка Элина Свитолина сыграет с 23-летней хорваткой Яной Фетт, занимающей в рейтинге WTA 234-ю позицию.

Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). 7 февраля
Группа А
Украина – Хорватия – 1:0
Даяна Ястремская – Леа Бошкович – 6:4, 6:4
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