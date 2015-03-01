Доминик Тим прокомментировал расставание с Кристиной Младенович

Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о причинах расставания с француженкой Кристиной Младенович. Они встречались с 2017 года.



«Отношения с девушкой подразумевают преданность, время и концентрацию. В настоящий момент я не ищу отношений. Но я уверен, что в будущем вы вновь увидите девушку, которая будет болеть за меня на трибуне», — приводит слова Тима Tennis World USA.



Слухи о расставании Доминика с Кристиной появились в ноябре 2019 года. Француженка не прибыла в Лондон, чтобы поддержать австрийца на



В нынешнем сезоне Тим добрался до финала Открытого чемпионата Австралии, где в пяти партиях проиграл сербу



Австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о причинах расставания с француженкой Кристиной Младенович. Они встречались с 2017 года.«Отношения с девушкой подразумевают преданность, время и концентрацию. В настоящий момент я не ищу отношений. Но я уверен, что в будущем вы вновь увидите девушку, которая будет болеть за меня на трибуне», — приводит слова Тима Tennis World USA.Слухи о расставании Доминика с Кристиной появились в ноябре 2019 года. Француженка не прибыла в Лондон, чтобы поддержать австрийца на Итоговом чемпионате ATP , где он дошёл до финала.В нынешнем сезоне Тим добрался до финала Открытого чемпионата Австралии, где в пяти партиях проиграл сербу Новаку Джоковичу . Младенович выиграла Australian Open в паре с венгеркой Тимей Бабош.