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Катарина Завацкая: Для первого матча за сборную это была идеальная ситуация
Катарина Завацкая: Для первого матча за сборную это была идеальная ситуацияУкраинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась эмоциями от дебютной победы в составе сборной Украины на Кубке Федерации. В парном матче против болгарок Катарина вместе с Лесей Цуренко обыграли болгарский дуэт Петя Аршинкова / Гергана Топалова (6:2, 6:1).

– Немножко волновалась во время первого матча, но справилась. Все было замечательно, мы хорошо играли с Лесей, поддерживали друг друга и неплохо сыгрались.

– Было легче из-за того, что конечный результат не давил?
– Да, конечно. Но все равно это был мой первый матч и первая пара с Лесей. Хотя мы это все и тренировали, но ни она, ни особенно я часто парные матчи не играем. Для первого матча за сборную это была идеальная ситуация.

– Не было подсознательного желания сыграть с более сильными соперницами?

– Особой разницы не было, но когда мы узнали, что будут играть 3 и 4 номера болгарской команды, то это означало, что нам будет гораздо легче. Но если бы поставили лучших, то мы бы точно не испугались.

– Очень волновалась на трибунах во время одиночных матчей Даяны и Элины?
– Да, были моменты волнения. К примеру, когда в матче Элины был достаточно близок счет. Но все же больше волновалась, когда играла сама.
По материалам: Большой теннис Украины
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