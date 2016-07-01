Катарина Завацкая: Для первого матча за сборную это была идеальная ситуация

Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась эмоциями от дебютной победы в составе сборной Украины на Кубке Федерации. В парном матче против болгарок Катарина вместе с Лесей Цуренко обыграли болгарский дуэт Петя Аршинкова / Гергана Топалова (



– Немножко волновалась во время первого матча, но справилась. Все было замечательно, мы хорошо играли с Лесей, поддерживали друг друга и неплохо сыгрались.



– Было легче из-за того, что конечный результат не давил?

– Да, конечно. Но все равно это был мой первый матч и первая пара с Лесей. Хотя мы это все и тренировали, но ни она, ни особенно я часто парные матчи не играем. Для первого матча за сборную это была идеальная ситуация.



– Не было подсознательного желания сыграть с более сильными соперницами?



– Особой разницы не было, но когда мы узнали, что будут играть 3 и 4 номера болгарской команды, то это означало, что нам будет гораздо легче. Но если бы поставили лучших, то мы бы точно не испугались.



– Очень волновалась на трибунах во время одиночных матчей Даяны и Элины?

– Да, были моменты волнения. К примеру, когда в матче Элины был достаточно близок счет. Но все же больше волновалась, когда играла сама. Украинская теннисистка Катарина Завацкая поделилась эмоциями от дебютной победы в составе сборной Украины на Кубке Федерации. В парном матче против болгарок Катарина вместе с Лесей Цуренко обыграли болгарский дуэт Петя Аршинкова / Гергана Топалова ( 6:2, 6:1 ).– Немножко волновалась во время первого матча, но справилась. Все было замечательно, мы хорошо играли с Лесей, поддерживали друг друга и неплохо сыгрались.– Да, конечно. Но все равно это был мой первый матч и первая пара с Лесей. Хотя мы это все и тренировали, но ни она, ни особенно я часто парные матчи не играем. Для первого матча за сборную это была идеальная ситуация.– Особой разницы не было, но когда мы узнали, что будут играть 3 и 4 номера болгарской команды, то это означало, что нам будет гораздо легче. Но если бы поставили лучших, то мы бы точно не испугались.– Да, были моменты волнения. К примеру, когда в матче Элины был достаточно близок счет. Но все же больше волновалась, когда играла сама.

По материалам: Большой теннис Украины