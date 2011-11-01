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Завацкая: Никогда не думала, что буду праздновать День рождения в кругу сборной
Завацкая: Никогда не думала, что буду праздновать День рождения в кругу сборнойФото: btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая праздновала свое 20-летие в Таллине, где сборная Украины выступает в Кубке Федерации.

«Это было очень классно и приятно. Никогда не думала, что буду праздновать День рождения в кругу сборной. Марта Костюк подарила мне коробочку с разными бьюти-принадлежностями, Даяна Ястремская – духи, а от команды федерации, Михаила Филимы, Ольга Савчук и Евгения Зукина, я получила сережки и браслет «Swarovski». Потом вечером у нас еще был праздничный ужин. Это было очень неожиданно и очень-очень приятно, безумно приятно», - сказала именинница.
По материалам: Большой теннис Украины
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