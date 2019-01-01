Кубок Федерации. Капитан сборной Украины прокомментировал победу над Болгарией

Капитан сборной Украины Михаил Фелима прокомментировал победу над Болгарией в стартовом матче на Кубке Федерации- Даяна сыграла уверенно. Во время матча не было очень много длинных розыгрышей, ведь обе соперницы любят играть в быстрый теннис, а не тянуть с завершением. Даяна сегодня была более быстрой и более стабильной. Благодаря чему мы и получили такой уверенный результат.Относительно второй игры, следует сказать, что в начале Томова ошибалась гораздо больше с бэкхенда. Где-то после 5–6 гейма ей удалось избавиться от этих проблем, и она начала демонстрировать очень классный теннис. И все равно Элина имела шансы не доводить до тай-брейка.А тай-брейк вы сами видели. Со счета 0:5 очень редко кто возвращается в игру, но Элина смогла. Думаю, что это был решающий момент. Хотя и второй сет был довольно тяжелый: ранний брейк, после чего Томова вернула свою подачу, еще раз брейк, и снова болгарке удалось отыграться. Но в концовке сета Элина все же показала, что она умеет.– В общем, так и было. Капитан болгарской команды выставил на матч третьего и четвертого номеров. На сегодняшний день наши теннисистки гораздо выше классом. Основное, о чем я говорил девушкам, – чтобы держали концентрацию.– Пока рано, будем еще анализировать и разрабатывать план на завтра. Возможно, такой же состав, а может и будут замены. Еще будем учитывать, как себя будет чувствовать Марта Костюк.