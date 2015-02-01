Кубок Федерации. Цуренко и Завацкая выиграли третье очко для Украины в матче с Болгарией

Сегодня, 6 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации играла против сборной Болгарии.



В парном поединке украинки Леся Цуренко и Катарина Завацкая победили болгарский дуэт Петя Аршинкова / Гергана Топалова со счетом 6:2, 6:1



Поединок продолжался 1 час 6 минут. Цуренко и Завацкая взяли семь подач соперниц и не удержали две своих. Эйсов в матче не было, при этом украинки допустили четыре двойные ошибки, а болгарки избежали ошибок на подаче.



Напомним, ранее в двух одиночных поединках победы одержали Элина Свитолина.



Таким образом, сборная Украины победила команду Болгарии с общим счетом 3:0.



Сборная Болгарии в своей первой матчевой встрече проиграла и команде Хорватии – 1:2.



7 февраля сборная Украины поспорит за первое место в группе А с командой Хорватии, причем обе команды обеспечили себе выход из группы.



Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). 6 февраля

Группа А

Украина – Болгария – 3:0

Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1

Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6(5) 6:3

Леся Цуренко / Катарина Завацкая - Петя Аршинкова / Гергана Топалова – 6:2, 6:1 Сегодня, 6 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации играла против сборной Болгарии.В парном поединке украинкипобедили болгарский дуэтсо счетом 6:2, 6:1Поединок продолжался 1 час 6 минут. Цуренко и Завацкая взяли семь подач соперниц и не удержали две своих. Эйсов в матче не было, при этом украинки допустили четыре двойные ошибки, а болгарки избежали ошибок на подаче.Напомним, ранее в двух одиночных поединках победы одержали Даяна Ястремская Таким образом, сборная Украины победила команду Болгарии с общим счетом 3:0.Сборная Болгарии в своей первой матчевой встрече проиграла и команде Хорватии – 1:2.7 февраля сборная Украины поспорит за первое место в группе А с командой Хорватии, причем обе команды обеспечили себе выход из группы.– Болгария – 3:0Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6(5) 6:3Леся Цуренко / Катарина Завацкая - Петя Аршинкова / Гергана Топалова – 6:2, 6:1