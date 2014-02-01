Кубок Федерации. Свитолина принесла второе очко и гарантировала победу в матче с Болгарией

Сегодня, 6 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проводит матч против сборной Болгарии.



Во втором одиночном поединке четвертая ракетка мира 25-летняя украинка Элина Свитолина нанесла поражение 24-летней болгарке Виктории Томовой, занимающей в мировом рейтинге 143-е место, со счетом 7:6(5), 6:3.



Матч продолжался 1 час 33 минуты. Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти возможных, Томова – три из семи. На счету Элины три эйса и одна двойная ошибка, а Виктория ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.



Напомним, в первом одиночном поединке Даяна Ястремская



На парная встречу заявлены от Украины Леся Цуренко / Катарина Завацкая, от Болгарии - Петя Аршинкова / Гергана Топалова.



Ранее болгарки проиграли Хорватии (1:2).



7 февраля Сборная Украины сыграет с командой Хорватии.



Из группы А (Украина, Болгария, Хорватия) далее пройдет две команды



Теннис. Евро-Африканская зона. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). 6 февраля

Группа А

Украина – Болгария – 2:0

Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6(5) 6:3

Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1 Сегодня, 6 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проводит матч против сборной Болгарии.Во втором одиночном поединке четвертая ракетка мира 25-летняя украинкананесла поражение 24-летней болгарке, занимающей в мировом рейтинге 143-е место, со счетом 7:6(5), 6:3.Матч продолжался 1 час 33 минуты. Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из 13-ти возможных, Томова – три из семи. На счету Элины три эйса и одна двойная ошибка, а Виктория ни разу не подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.Напомним, в первом одиночном поединке Даяна Ястремская разгромила Изабеллу Шиникову. Таким образом, счет в матче стал 2:0 в пользу Украины и наша команда досрочно победила Болгарию.На парная встречу заявлены от Украины Леся Цуренко / Катарина Завацкая, от Болгарии - Петя Аршинкова / Гергана Топалова.Ранее болгарки проиграли Хорватии (1:2).7 февраля Сборная Украины сыграет с командой Хорватии.Из группы А (Украина, Болгария, Хорватия) далее пройдет две команды– Болгария – 2:0Элина Свитолина – Виктория Томова – 7:6(5) 6:3Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1