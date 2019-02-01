Кубок Федерации. Ястремская приносит первое очко в матче с Болгарией

Теннис. Кубок Федерации. Таллин (Эстония). 6 февраля

Game, set, match for Dayana Yastremska ?



?? Ukraine 1-0 Bulgaria ??

Yastremska - Shinikova 6-2, 6-1 pic.twitter.com/zAXsw3x2DA — Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 6, 2020

Сегодня, 6 февраля, в Таллине (Эстония) сборная Украины в рамках группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации проводит матч против сборной Болгарии.В первой одиночной встрече 26-я ракетка мира, 19-летняя украинкаодержала уверенную победу над 28-летней болгаркой, занимающей в рейтинге WTA 165-е место, со счетом 6:2, 6:1.Поединок продолжался 51 минуту. За это время Ястремская реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных и отыграла единственный брейк-пойнт, имевшийся у Шиниковой. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Даяна допустила три двойные ошибки, а Изабелла – четыре.Таким образом, Украина повела в матче с Болгарией – 1:0.Во второй одиночной встрече на корт выйдут первые номера команд: от Украины - Элина Свитолина, от Болгарии - Виктория Томова.– Болгария – 1:0Даяна Ястремская – Изабелла Шиникова – 6:2, 6:1