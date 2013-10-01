Тони Надаль: Тим допустил непростительную ошибку в финале Australian Open

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал итог финального матча Открытого чемпионата Австралии. Серб



«В данном случае Доминик был близок к титулу. Но он, с моей точки зрения, допустил непростительную ошибку в матче с игроком такого уровня, как Новак Джокович, — цитирует Надаля El Pais. - В четвёртом сете он снизил интенсивность своей игры, и это пошло на пользу сербу.



После первого сета, в котором Джокович превосходил соперника, Доминик выиграл два следующих благодаря чёткой стратегии — высокой скорости в розыгрышах и стремлению диктовать условия. Но он не смог и дальше придерживаться своей стратегии. Он перестал давить на серба, снизил уровень агрессивности. Джокович, благодаря полученной возможности, смог восстановиться. Доминик сам себе подписал приговор.



Эта ошибка будет преследовать Доминика несколько недель. Это будет мешать ему насладиться великолепным турниром, который он провёл».



Джокович стал 17-кратным победителем турниров «Большого шлема».



Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал итог финального матча Открытого чемпионата Австралии. Серб Новак Джокович завоевал восьмой титул в Мельбурне, одолев австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. «В данном случае Доминик был близок к титулу. Но он, с моей точки зрения, допустил непростительную ошибку в матче с игроком такого уровня, как Новак Джокович, — цитирует Надаля El Pais. - В четвёртом сете он снизил интенсивность своей игры, и это пошло на пользу сербу.После первого сета, в котором Джокович превосходил соперника, Доминик выиграл два следующих благодаря чёткой стратегии — высокой скорости в розыгрышах и стремлению диктовать условия. Но он не смог и дальше придерживаться своей стратегии. Он перестал давить на серба, снизил уровень агрессивности. Джокович, благодаря полученной возможности, смог восстановиться. Доминик сам себе подписал приговор.Эта ошибка будет преследовать Доминика несколько недель. Это будет мешать ему насладиться великолепным турниром, который он провёл».Джокович стал 17-кратным победителем турниров «Большого шлема».