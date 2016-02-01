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Кубок Федерации. Фелима: В матче с Болгарией одиночку будут играть Свитолина и Ястремская
Капитан сборной Украины Михаил Филима в эфире UA:Перший прокомментировал предстоящие матчи команды на групповом этапе Первой группы Евро-Африканской Кубка Федерации в Таллине (Эстония).

Михаил Фелима: «Девушки готовятся, все хорошо. У каждой из них есть шанс.
Я разговаривал с индивидуальными тренерами. Я думаю, что в матче с Болгарией одиночку будут играть Свитолина и Ястремская.
А уже по результатам первого дня будем смотреть на состав на встречу с Хорватией».

Матчи группового этапа состоятся с 6-7 февраля. Украина в группе А сыграет с Болгарией и Хорватией.

Расписание матчей сборной Украины:

6 февраля
Сборная Украины – Сборная Болгарии – 16.00

7 февраля
Сборная Украины – сборная Хорватии – 17.00

В субботу, 8 февраля пройдут поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).
По материалам: Tribuna.com
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