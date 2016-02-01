Кубок Федерации. Фелима: В матче с Болгарией одиночку будут играть Свитолина и Ястремская

Капитан сборной Украины Михаил Филима в эфире UA:Перший прокомментировал предстоящие матчи команды на групповом этапе Первой группы Евро-Африканской Кубка Федерации в Таллине (Эстония).



Михаил Фелима: «Девушки готовятся, все хорошо. У каждой из них есть шанс.

Я разговаривал с индивидуальными тренерами. Я думаю, что в матче с Болгарией одиночку будут играть Свитолина и Ястремская.

А уже по результатам первого дня будем смотреть на состав на встречу с Хорватией».



Матчи группового этапа состоятся с 6-7 февраля. Украина в группе А сыграет с Болгарией и Хорватией.



Расписание матчей сборной Украины:



6 февраля

Сборная Украины – Сборная Болгарии – 16.00



7 февраля

Сборная Украины – сборная Хорватии – 17.00



В субботу, 8 февраля пройдут поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).

