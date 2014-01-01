На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Свитолина: Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине
Свитолина: Очень хотела бы снова сыграть за сборную в УкраинеПервая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала предстоящий турнир с участием сборной Украины на Кубке Федерации в Таллине (Эстония).

О возвращении в сборную 
«Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат и вернуться наверх.

Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если тут все сложится удачно, и там, возможно, будет домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии. Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, так как важно решить свои вопросы на этом этапе, а потом подумаем про апрель (смеется)».

О предстоящих матчах в групповом турнире 
«Расслабляет ли отсутствие лидеров у других команд? Здесь есть обратная сторона медали. Будет очень сложно если ты проиграешь теннисистке, которая не стоит даже в топ-100. Расслабляться никак нельзя. Соперницы очень мотивированы обыграть более высоко стоящего, да еще и в матче сборной. Думаю, будет нормально, если старт выйдет немного напряженным и не все будет идеально. Нужно настраиваться играть с первого мяча, так что мыслей о расслаблении нет никаких.

Соперниц пока не разбирали, все будет зависеть от состояния после завтрашних тренировок. Вечером будем садиться с капитаном и решать, кто сыграет с Болгарией».

О неделе в сборной без своей команды
«Для меня это своего рода небольшой детокс (смеется). Иногда очень полезен новый, свежий взгляд на твою игру. Наш капитан, Михаил Филима, очень хорошо видит игру, многие важные мелкие детали. Мне кажется, это очень здорово услышать новые полезные советы.

Такие недели важны. Здесь ты наедине с собой, сам принимаешь решения, никого не обвиняешь, если что-то идет не так. Есть капитан, который прошел очень много, и может дать полезный совет. Когда я выступаю в сборной, то я очень редко хочу брать с собой своего тренера».

О формате группового турнира Кубка Федерации
«Такой формат намного сложнее, чем обычная матчевая встреча. Здесь короче встреча, всего два одиночных матча и потом решающая пара. Не имеешь права на ошибку, на поражение. Я не парный игрок, поэтому для меня будет важно сфокусироваться на своем одиночном матче, который я обязана выиграть».
По материалам: Большой теннис Украины
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Элина Свитолина: Для меня очень важно не допускать провалов
Кайса Макаряйнен: Я снова на пьедестале, и очень этому рада
Свитолина: Очень рада, что уже в третий раз выиграла у теннисистки из ТОП-20
Пидручный: Хотелось бы снова вернуться на пьедестал, эти эмоции незабываемые
Свитолина: Титул в Дубае - одна из самых больших побед для меня
Элина Свитолина: Меня очень вдохновляет путь Владимира Кличко
Владимир Брынзак: Пидгрушная снова будет капитаном команды
Элина Свитолина хочет построить теннисный центр в Украине
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Кубок Федерации. Фелима: В матче с Болгарией одиночку будут играть Свитолина и Ястремская
Свитолина: Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине
Кубок Федерации. Украина сыграет с Болгарией и Хорватией
Джокович может быть оштрафован на $ 20 тыс. за похлопывание судьи по кроссовке в финале AO
Монпелье. Стаховский не прошел во второй круг

Последние новости спорта

13:54

Мэнни Роблес – о реванше Фьюри – Уайлдер: Этот поединок будет одним из лучших в этом году 159 | Бокс

13:37

Кубок Федерации. Фелима: В матче с Болгарией одиночку будут играть Свитолина и Ястремская 166 | Теннис

13:20

Свитолина: Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине 110 | Теннис

13:06

Кубок Федерации. Украина сыграет с Болгарией и Хорватией 128 | Теннис

12:44

Мэнни Роблес — о расставании с Энди Руисом 131 | Бокс

12:20

Фьюри: У меня в боксе осталась только одна цель — завершить карьеру целым и невредимым 146 | Бокс

12:00

Дрозд посмеялся над Редкачом за укус соперника 118 | Бокс

11:34

Уайлдер: Я держал в руке пистолет и был готов совершить самоубийство 134 | Бокс

11:25

НБА. Аллей-уп Дэнни Грина на Энтони Дэвиса и данк Гэри Харриса в топ-5 моментов игрового дня (Видео) 147 | Баскетбол / Видео

11:00

НБА. «Лейкерс» обыграл «Сан-Антонио», «Денвер» разгромил «Портленд» и другие результаты (+Видео) 131 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

НБА. Аллей-уп Дэнни Грина на Энтони Дэвиса и данк Гэри Харриса в топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Баззер-биттер Джона Коллинса и аллей- уп Джейди Османа на Кевина Портера в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Бен Маклемор и Крис Буше возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Джоковича над Тимом: обзор финальногоматча (Видео)

НБА. Джейсон Тейтум и Гарретт Темпл возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Голкипер «Калгари» Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом (Видео)

Australian Open. Победа Кенин над Мугурусой: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Каратистка Анжелика Терлюга - лучшая спортсменка января в Украине
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Australian Open. Джокович защитил титул, обыграв Тима
София Кенин стала чемпионкой Australian Open
Шелестюк победил Верона


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (85)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги