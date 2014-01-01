Свитолина: Очень хотела бы снова сыграть за сборную в Украине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала предстоящий турнир с участием сборной Украины на Кубке Федерации в Таллине (Эстония).«Рада, что снова играю в команде. Сейчас у нас новое поколение, очень здорово видеть новые лица. Девочки очень мотивированы, много работают, все с бойцовским характером, поэтому все тренировки очень интенсивные. Мы приехали сильнейшим составом, поэтому хочется отыграть здесь на максимальный результат и вернуться наверх.Вчера мы обсуждали с девочками, что в апреле нужно будет играть плей-офф, если тут все сложится удачно, и там, возможно, будет домашний матч. Я бы очень хотела снова сыграть в Украине, я помню эмоции которые получила, когда мы играли в Харькове против Австралии. Но сейчас я бы не хотела забегать вперед, так как важно решить свои вопросы на этом этапе, а потом подумаем про апрель (смеется)».«Расслабляет ли отсутствие лидеров у других команд? Здесь есть обратная сторона медали. Будет очень сложно если ты проиграешь теннисистке, которая не стоит даже в топ-100. Расслабляться никак нельзя. Соперницы очень мотивированы обыграть более высоко стоящего, да еще и в матче сборной. Думаю, будет нормально, если старт выйдет немного напряженным и не все будет идеально. Нужно настраиваться играть с первого мяча, так что мыслей о расслаблении нет никаких.Соперниц пока не разбирали, все будет зависеть от состояния после завтрашних тренировок. Вечером будем садиться с капитаном и решать, кто сыграет с Болгарией».«Для меня это своего рода небольшой детокс (смеется). Иногда очень полезен новый, свежий взгляд на твою игру. Наш капитан, Михаил Филима, очень хорошо видит игру, многие важные мелкие детали. Мне кажется, это очень здорово услышать новые полезные советы.Такие недели важны. Здесь ты наедине с собой, сам принимаешь решения, никого не обвиняешь, если что-то идет не так. Есть капитан, который прошел очень много, и может дать полезный совет. Когда я выступаю в сборной, то я очень редко хочу брать с собой своего тренера».«Такой формат намного сложнее, чем обычная матчевая встреча. Здесь короче встреча, всего два одиночных матча и потом решающая пара. Не имеешь права на ошибку, на поражение. Я не парный игрок, поэтому для меня будет важно сфокусироваться на своем одиночном матче, который я обязана выиграть».