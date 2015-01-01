Кубок Федерации. Украина сыграет с Болгарией и Хорватией

6-7 февраля в Таллине (Эстония) женская сборная Украины по теннису сыграет матчи группового этапа Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.



Украина в группе А сыграет с Болгарией и Хорватией. Каждая встреча будет состоять из трех матчей – двух одиночных и одного парного.



Сборную Украины представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая и Леся Цуренко. Марта Костюк не примет участия в матчах из-за травмы.



Расписание матчей сборной Украины:



6 февраля

Сборная Украины – Сборная Болгарии – 16.00



февраля

Сборная Украины – сборная Хорватии – 17.00



В субботу, 8 февраля, пройдут поединки за право выйти в плей-офф Мировой группы (лидеры групп А и В сыграют против команд, которые займут вторые места в группах В и А).

