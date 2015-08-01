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Джокович может быть оштрафован на $ 20 тыс. за похлопывание судьи по кроссовке в финале AO
Джокович может быть оштрафован на $ 20 тыс. за похлопывание судьи по кроссовке в финале AOПервая ракетка мира Новак Джокович рискует получить серьёзный денежный штраф за нарушение правил поведения во время финального матча Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает Yahoo Sports.

В концовке второй партии судья на вышке Дамиан Дюмузуа дважды вынес предупреждение теннисисту за затяжку времени при выполнении подачи. Джокович завершил гейм двойной ошибкой, после чего во время перехода саркастически похвалил судью, похлопав по кроссовке и сказав: «Сегодня ты сделал себя знаменитым. Молодец, парень».


Исходя из правил, установленных АТР, любой физический контакт с судьями наказывается вычетом денежных средств из призовых игрока. Сумма штрафа может составить около $ 20 тыс. Теннисист, впрочем, может избежать наказания, если сами организаторы Australian Open примут решение проигнорировать действия серба.
По материалам: Чемпионат.com
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