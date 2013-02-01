Монпелье. Стаховский не прошел во второй круг

Теннис. ATP250 - Open Sud de France. Монпелье (Франция). Хард (зал). Призовой фонд 606 350 евро. Одиночный разряд. 28 участников.



В Монпелье (Франция) на турнире ATP250 - Open Sud de France проходят матчи первого круга.Прошедший через квалификацию 34-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 153-е место, проиграл 67-й ракетке мира, 28-летнему французу. Поединок продолжался полтора часа и завершился в пользу француза со счетом 6:2, 7:5.Стаховский реализовал свой единственный брейк-пойнт, Эрбер реализовал четыре из 12-ти. На подаче соперники допустили по три двойные ошибки, при этом Сергей выполнил четыре эйса, а Пьер-Юг – семь. Это была четвертая победа француза в четырех встречах с украинцем.За выход в 1/4 финала француз поспорит с канадцем(5), который победил боснийца– 6:7(5), 6:2, 6:2.Сергей Стаховский (Украина, Q) - Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 7:5Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) – Дамир Джумхур (Босния и Герцоговина, Q) – 6:7(5), 6:2, 6:2