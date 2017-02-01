На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дочь Тайсона тренируется с наставником Серены Уильямс и Кори Гауфф
Дочь легендарного боксёра Майка Тайсона, бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, занимается теннисом под руководством француза Патрика Муратоглу. Муратоглу является тренером 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и её сестры Винус Уильямс. Помимо этого, под руководством француза последние несколько лет работает 15-летняя американка Кори Гауфф. 12-летняя дочь Тайсона Милан была замечена на тренировке в компании именитых спортсменок.

«Я всегда объяснял дочери: «Ты не можешь жаловаться. Ты должна полюбить своё дело. Это называется дисциплиной. Так ты должна делать, если ты действительно хочешь быть как Серена Уильямс», – приводит слова Тайсона о тренировках дочери Tennis World USA.

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Муратоглу: Цель Серены Уильямс — победа на оставшихся турнирах «Большого шлема»
Серена Уильямс: В 15 лет я и близко не была такой умной, как Гауфф
Australian Open. Кори Гауфф обыграла Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)
Уимблдон. Кори Гауфф – Винус Уильямс: обзор матча первого круга (Видео)
Специалисты рассказали, сколько может зарабатывать двухлетняя дочь Серены Уильямс
Мать Серены Уильямс: Сейчас она счастлива как никогда
Муратоглу — о результатах Серены на турнирах «Большого шлема»: Наша стратегия не работает
Уимблдон. Винус Уильямс на старте проиграла 15-летней Гауфф
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Дочь Тайсона тренируется с наставником Серены Уильямс и Кори Гауфф
Муратоглу — о результатах Серены на турнирах «Большого шлема»: Наша стратегия не работает
Монпелье. Сергей Стаховский вышел в основу
Рейтинг ATP. Новак Джокович стал первой ракеткой мира
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Последние новости спорта

18:05

Состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной борьбе в Риме 50 | Борьба

17:03

Дочь Тайсона тренируется с наставником Серены Уильямс и Кори Гауфф 90 | Теннис

14:12

Фьюри рассказал о нестандартных методах подготовки к бою с Уайлдером 131 | Бокс

13:59

Муратоглу — о результатах Серены на турнирах «Большого шлема»: Наша стратегия не работает 112 | Теннис

13:48

Шестой этап Кубка IBU перенесен из Арбера в Мартелль 214 | Биатлон

13:33

Международный союз биатлонистов отменил тестовые гонки к Олимпиаде-2022 122 | Биатлон

13:19

Макс Ферстаппен: Хэмилтон – один из лучших пилотов, но не бог 112 | Формула-1

13:01

Тренер Гвоздика может стать и тренером Энди Руиса 114 | Бокс

12:23

Тайсон Фьюри: Считаю, что смена наставника – хорошее решение 120 | Бокс

12:10

Денис Пояцика: Анатолий Ломаченко - уникальный специалист с уникальным подходом к тренировкам 128 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

НБА. Баззер-биттер Джона Коллинса и аллей- уп Джейди Османа на Кевина Портера в топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Бен Маклемор и Крис Буше возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Джоковича над Тимом: обзор финальногоматча (Видео)

НБА. Джейсон Тейтум и Гарретт Темпл возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Голкипер «Калгари» Тальбо подрался с вратарём «Эдмонтона» Смитом (Видео)

Australian Open. Победа Кенин над Мугурусой: обзор финального матча (Видео)

НБА. Джа Морант и Норман Пауэл возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

Каратистка Анжелика Терлюга - лучшая спортсменка января в Украине
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Australian Open. Джокович защитил титул, обыграв Тима
София Кенин стала чемпионкой Australian Open
Шелестюк победил Верона


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2020 (70)
Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги