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Муратоглу — о результатах Серены на турнирах «Большого шлема»: Наша стратегия не работает
Муратоглу — о результатах Серены на турнирах «Большого шлема»: Наша стратегия не работаетПатрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» Серены Уильямс, прокомментировал отсутствие титулов у подопечной на мэйджорах после рождения ребёнка.

«Нам нужно принять тот факт, что нынешняя стратегия не работает. Может быть, нам нужен новый взгляд, новая стратегия и новые цели, — цитирует Муратоглу BBC. - Серена сохраняет позитивный настрой, но чувствует и негатив из-за того, что не может выиграть турнир „Большого шлема“.

Нужно принять реальность, но Серена уверена, что ей по силам побеждать, иначе она бы не возвращалась на корт. Она верит в это, я тоже. Она не так далека от цели, но некоторые вещи нам нужно изменить.

Мы не ожидали, что она так рано проиграет, мы вообще не ждали поражения. У Серены есть всё для завершения карьеры, у неё 23 титула на «Шлемах». Но она решила вернуться, решила приложить усилия, физические и психологические, чтобы установить рекорд.

Мы не знаем, как много шансов у неё ещё будет. Не знаю, как долго она ещё будет играть. Но четыре финала на турнирах «Большого шлема» подтверждают её уровень, она не так далеко. Однако нам нужно понять, почему Серене не удаётся выиграть турнир «Большого шлема». Между победой и выходом в финал — большая разница»

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла китаянке Ван Цян со счётом 4:6, 7:6 (2), 5:7.
По материалам: Чемпионат.com
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