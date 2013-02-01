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Монпелье. Сергей Стаховский вышел в основу
Монпелье. Сергей Стаховский вышел в основуВ Монпелье (Франция) на турнире ATP250 - Open Sud de France проходят матчи финального раунда квалификации.

34-летний украинец Сергей Стаховский, занимающий в мировом рейтинге 153-е место, одержал победу над 159-м номером рейтинга ATP, 28-летним сербом Данилой Петровичем со счетом 6:2, 6:4. 

Матч продолжался 1 час 2 минуты. Стаховский сделал три брейка из пяти возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Петровича. На счету Сергея девять эйсов и одна двойная ошибка, а соперник четыре раза подал навылет и совершил четыре двойные ошибки.  

В первом раунде основных соревнований Стаховский сыграет с 67-й ракеткой мира, 28-летним французом Пьером-Югом Эрбером. На данный момент в их личном противостоянии лидирует француз – 3:0.
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