Монпелье. Сергей Стаховский вышел в основу

В Монпелье (Франция) на турнире ATP250 - Open Sud de France проходят матчи финального раунда квалификации.34-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 153-е место, одержал победу над 159-м номером рейтинга ATP, 28-летним сербомсо счетом 6:2, 6:4.Матч продолжался 1 час 2 минуты. Стаховский сделал три брейка из пяти возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Петровича. На счету Сергея девять эйсов и одна двойная ошибка, а соперник четыре раза подал навылет и совершил четыре двойные ошибки.В первом раунде основных соревнований Стаховский сыграет с 67-й ракеткой мира, 28-летним французом Пьером-Югом Эрбером. На данный момент в их личном противостоянии лидирует француз – 3:0.