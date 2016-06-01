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Рейтинг ATP. Новак Джокович стал первой ракеткой мира
Рейтинг ATP. Новак Джокович стал первой ракеткой мираАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 3 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В Топ-10 рейтинга произошли изменения. Серб Новак Джокович после победы на Australian Open поднялся на вершину рейтинга, сместив на вторую строчку испанца Рафаэля Надаля и опережает его на 325 очков. Австриец Доминик Тим, дошедший до финала Открытого чемпионата Австралии, стал четвертой ракеткой мира, обойдя россиянина Даниила Медведева. Француз Гаэль Монфис поднялся на 9-е место, а десятку сильнейших теннисистов мира замкнул бельгиец Давид Гоффен, поднявшись с 11-й строчки.

Украинский теннисист Сергей Стаховский  по-прежнему занимает  153-е место.
Илья Марченко потерял три позиции и теперь занимает 257-е место.

Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 03.02 2020 г.:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков
2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) —  9395
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130
4 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7045
5 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960
6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2905
9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2700
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555

153 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 342
257 (254). Илья Марченко (Украина) – 180

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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