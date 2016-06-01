Рейтинг ATP. Новак Джокович стал первой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 3 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



В Топ-10 рейтинга произошли изменения. Серб



Украинский теннисист Сергей Стаховский по-прежнему занимает 153-е место.

Илья Марченко потерял три позиции и теперь занимает 257-е место.



Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 03.02 2020 г.:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков

2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9395

3 (3).

4 (5). Доминик Тим (Австрия) – 7045

5 (4). Даниил Медведев (Россия) - 5960

6 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2905

9 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 2700

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555

…

153 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 342

257 (254). Илья Марченко (Украина) – 180



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе) в понедельник, 3 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.В Топ-10 рейтинга произошли изменения. Серб Новак Джокович после победы на Australian Open поднялся на вершину рейтинга, сместив на вторую строчку испанца Рафаэля Надаля и опережает его на 325 очков. Австриец Доминик Тим, дошедший до финала Открытого чемпионата Австралии, стал четвертой ракеткой мира, обойдя россиянина Даниила Медведева. Француз Гаэль Монфис поднялся на 9-е место, а десятку сильнейших теннисистов мира замкнул бельгиец Давид Гоффен, поднявшись с 11-й строчки.Украинский теннисист Сергей Стаховский по-прежнему занимает 153-е место.Илья Марченко потерял три позиции и теперь занимает 257-е место.1 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков2. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 93953 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 71304 (5). Доминик Тим (Австрия) – 70455 (4). Даниил Медведев (Россия) - 59606 (6). Стефанос Циципаc (Греция) – 47457 (7). Александр Зверев (Германия) – 38858 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 29059 (10). Гаэль Монфис (Франция) – 270010 (11). Давид Гоффен (Бельгия) - 2555153 (153). Сергей Стаховский (Украина) – 342257 (254). Илья Марченко (Украина) – 180