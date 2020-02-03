Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира

в понедельник, 3 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала четвертой ракеткой мира. Пять позиций потеряла Даяна Ястремская (26-я), четыре - Катерина Козлова (87).Во второй сотне мировой классификации места занимают четыре украинки, из которых только Катарина Завацкая укрепила свои позиции поднявшись со 107-го на 103-е место. Восемь позиций утратила Леся Цуренко (128-), две - Ангелина Калинина (159), на 18 опустилась Марта Костюк (167).Топ-10 рейтинга также произошли изменения. Румынка Симона Халеп стала второй ракеткой мира, сместив на третье место чешку Каролину Плишкову. На два пункта поднялась швейцарка Белинда Бенчич (5). Американка София Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии стала седьмой ракеткой мира, поднявшись с 15-й позиции. Японка Наоми Осака не смогла защитить титул на Australian Open и, потеряв шесть пунктов, замкнула топ-10. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти.1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 61013. (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 52904 (5). Элина Свитолина (Украина) — 47755 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 46756 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 46657 (15). София Кенин (США) – 44958 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 39659 (9). Серена Уильямс (США) — 391510 (4). Наоми Осака (Япония) — 362626 (21). Даяна Ястремская (Украина) – 178587 (83). Катерина Козлова (Украина) – 717103 (107) – Катарина Завацкая (Украина) – 632128 (120). Леся Цуренко (Украина) – 478159 (157). Ангелина Калинина (Украина) – 368167 (149). Марта Костюк (Украина) – 353