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Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мира
Рейтинг WTA. Свитолина стала четвертой ракеткой мираЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 3 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала четвертой ракеткой мира. Пять позиций потеряла Даяна Ястремская (26-я), четыре - Катерина Козлова (87).

Во второй сотне мировой классификации места занимают четыре украинки, из которых только Катарина Завацкая укрепила свои позиции поднявшись со 107-го на 103-е место. Восемь позиций утратила Леся Цуренко (128-), две - Ангелина Калинина (159), на 18 опустилась Марта Костюк (167).

Топ-10 рейтинга также произошли изменения. Румынка Симона Халеп стала второй ракеткой мира, сместив на третье место чешку Каролину Плишкову. На два пункта поднялась швейцарка Белинда Бенчич (5). Американка София Кенин после победы на Открытом чемпионате Австралии стала седьмой ракеткой мира, поднявшись с 15-й позиции. Японка Наоми Осака не смогла защитить титул на Australian Open и, потеряв шесть пунктов, замкнула топ-10. Лидером рейтинга остается австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 03.02.2020г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367 очков
2 (3). Симона Халеп (Румыния) — 6101
3. (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290
4 (5). Элина Свитолина (Украина) — 4775
5 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4675
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665
7 (15). София Кенин (США) – 4495
8 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3965
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915
10 (4). Наоми Осака (Япония) — 3626

26 (21). Даяна Ястремская (Украина) – 1785
87 (83). Катерина Козлова (Украина) – 717
103 (107) – Катарина Завацкая (Украина) – 632
128 (120). Леся Цуренко (Украина) – 478
159 (157). Ангелина Калинина (Украина) – 368
167 (149). Марта Костюк (Украина) – 353

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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