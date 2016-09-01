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Джокович намерен побить рекорд Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»
Джокович намерен побить рекорд Федерера по победам на турнирах «Большого шлема»Сербский теннисист Новак Джокович после победы над Домиником Тимом в финале Australian Open-2020 (6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4) заявил, что намерен побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах «Большого шлема». На счету швейцарского теннисиста 20 выигранных турниров.

«Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться завоевать рекорд. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели», – цитирует Джоковича Eurosport.

Победа на Australian Open 2020 стала для Новака Джоковича 17-й на турнирах «Большого шлема» и восьмой на Открытом чемпионате Австралии.
По материалам: Чемпионат.com
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