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Australian Open. Победа Джоковича над Тимом: обзор финальногоматча (Видео)
Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний серб Новак Джокович в финальном матче на турнире «Большого шлема» Australian Open переиграл в пяти сетах пятую ракетку мира, 26-летнего австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 59 минут.
Джокович защитил свой титул и стал восьмикратным чемпионом Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020). В понедельник Новак вновь возглавит мировой рейтинг АТР.

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