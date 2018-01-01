Australian Open. Победа Джоковича над Тимом: обзор финальногоматча (Видео)

Новак Джокович в финальном матче на турнире «Большого шлема» Australian Open переиграл в пяти сетах пятую ракетку мира, 26-летнего австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 59 минут.

Джокович защитил свой титул и стал восьмикратным чемпионом Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020). В понедельник Новак вновь возглавит мировой рейтинг АТР.



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний сербв финальном матче на турнире «Большого шлема» Australian Open переиграл в пяти сетах пятую ракетку мира, 26-летнего австрийцасо счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 3 часа 59 минут.Джокович защитил свой титул и стал восьмикратным чемпионом Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020). В понедельник Новак вновь возглавит мировой рейтинг АТР.