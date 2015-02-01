Australian Open. Джокович защитил титул, обыграв Тима

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $49 000 000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний серб(1) переиграл в пяти сетах пятую ракетку мира, 26-летнего австрийца(5) со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.Теннисисты провели на корте 3 часа 59 минут. За это время соперники реализовали по пять брейк-пойнтов из 12-ти. На подаче теннсиисты совершили по пять двойных ошибок, при этом Новак выполнил девять эйсов, а Доминик – 13. За счет активных действий Джокович выиграл 46 розыгрышей, Тим – 55 и оба совершили по 57 невынужденных ошибок.Джокович стал восьмикратным чемпионом Australian Open (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020). Теперь в активе серба 17 трофеев на турнирах «Большого шлема».За победу на Australian Open-2020 Джокович получит 2000 рейтинговых очков и $4,120,000 призовых.Новак Джокович (Сербия, 2) – Доминик Тим (Австрия, 5) – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4