Раджив Рам и Джо Сэлисбери выиграли парный Australian Open

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.Американец(№22 в парном рейтинге ATP) со своим напарником(21) из Великобритании одержали победу над обладателями wild card, австралийским дуэтом(82) /(88) со счетом 6:4, 6:2.Поединок продолжался 1 час 10 минут. Рам и Солисбери сделали три брейка и не позволили соперникам заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителей четыре эйса, при отсутствии двойных ошибок, а Савилл и Пёрселл три раза подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.Для 35-летнего Рама и27-летнего Солисбери этот титул стал первым в карьере на парных «Шлемах» и принес им 2000 рейтинговых очков и $4,100,000 призовых.