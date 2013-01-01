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Раджив Рам и Джо Сэлисбери выиграли парный Australian Open
Раджив Рам и Джо Сэлисбери выиграли парный Australian OpenВ Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в парном разряде состоялся финальный матч.

Американец Раджив Рам (№22 в парном рейтинге ATP) со своим напарником Джо Солисбери (21) из Великобритании одержали победу над обладателями wild card, австралийским дуэтом Люк Савилл (82) / Макс Пёрселл (88) со счетом 6:4, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 10 минут. Рам и Солисбери сделали три брейка и не позволили соперникам заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителей четыре эйса, при отсутствии двойных ошибок, а Савилл и Пёрселл три раза подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.

Для 35-летнего Рама и27-летнего Солисбери этот титул стал первым в карьере на парных «Шлемах» и принес им 2000 рейтинговых очков и $4,100,000 призовых.
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