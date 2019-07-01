София Кенин: Надеюсь стать первой ракеткой мира в 2020 году

Американская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 Софья Кенин заявила о желании возглавить мировой рейтинг WTA в текущем сезоне.



«Не знаю, как выйдет, но надеюсь, что у меня получится стать первой ракеткой мира уже в 2020 году. Это является моей мечтой, тем, к чему я стремлюсь и чего всеми силами стараюсь достичь.



Сейчас многое в моей жизни поменяется: появится внимание и так далее. Так что пока я просто отдохну, чтобы все эмоции устаканились», — цитирует 21-летнюю американку The Age.



В решающем матче Australian Open 2020 Софья обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании —



Для американки титул в Мельбурне только четвертый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема». Американская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Австралии — 2020 Софья Кенин заявила о желании возглавить мировой рейтинг WTA в текущем сезоне.«Не знаю, как выйдет, но надеюсь, что у меня получится стать первой ракеткой мира уже в 2020 году. Это является моей мечтой, тем, к чему я стремлюсь и чего всеми силами стараюсь достичь.Сейчас многое в моей жизни поменяется: появится внимание и так далее. Так что пока я просто отдохну, чтобы все эмоции устаканились», — цитирует 21-летнюю американку The Age.В решающем матче Australian Open 2020 Софья обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании — 4:6, 6:2, 6:2 , Благодаря своему успеху уже в понедельник, 3 февраля она станет седьмой ракеткой мира.Для американки титул в Мельбурне только четвертый в карьере и первый на турнирах «Большого шлема».