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Кенин — о победе на AO: Последние две недели были лучшими в моей жизни
Кенин — о победе на AO: Последние две недели были лучшими в моей жизниАмериканская теннисистка Софья Кенин прокомментировала свою победу на Открытом чемпионате Австралии — 2020. В финальном матче 21-летняя теннисистка обыграла представительницу Испании Гарбинье Мугурусу — 4:6, 6:2, 6:2.

«Это моя первая речь. В первую очередь я хочу поздравить и поблагодарить Гарбинье. Мне хотелось бы, чтобы мы с тобой ещё не раз сыграли в финалах, — заявила Кенин в послематчевом интервью. - Моя мечта осуществилась. Это очень эмоциональный момент. Я упорно трудилась, чтобы добиться этого, и вот сейчас реализовала свою мечту. Это мой любимый турнир, и я очень рада, что это произошло здесь.

Последние две недели были лучшими в моей жизни. Я поздравляю папу, с которым мы так упорно работали над тем, чтобы добиться успеха, и маму, которая очень далеко, за океаном, смотрела этот матч».
 
Напомним, для Кенин этот трофей на турнирах «Большого шлема» стал дебютным.
По материалам: Чемпионат.com
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