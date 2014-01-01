Australian Open. Крейчикова и Мектич выиграли титул в миксте (+Видео)

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в смешанном парном разряде состоялся финальный матч.Чешкаи хорватобыграли американкуи британцасо счётом 5:7, 6:4, 10:1.Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Крейчикова и Мектич реализовали три брейк-пойнта из четырех возможных, выполнили два эйса и дважды ошиблись при подаче, а их соперники сделали три брейка, четыре раза подали навылет и допустили одну двойную ошибку.Отметить, что Крейчикова защитила чемпионский титул Australian Open в миксте — в 2019 году она победила в дуэте с Радживом Рамом из США.За победу в Мельбурне Крейчикова и Мектич получат $131,100 призовых.