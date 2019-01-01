Australian Open. Победа Кенин над Мугурусой: обзор финального матча (Видео)

София Кенин в финальном матче на турнире «Большого шлема» Australian Open одержала победу над 26-летней испанкой Гарбинье Мугурусой, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, со счетом

Для Кенин этот титул стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема».



15-я ракетка мира, 21-летняя американкав финальном матче на турнире «Большого шлема» Australian Open одержала победу над 26-летней испанкой, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 4:6, 6:2, 6:2 . Матч продолжался 2 часа 3 минуты.Для Кенин этот титул стал первым в карьере на турнирах «Большого шлема».