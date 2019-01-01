София Кенин стала чемпионкой Australian Open

София Кенин. Фото: j48tennis.net

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде состоялся финальный матч.15-я ракетка мира, 21-летняя американкаодержала победу над 26-летней испанкой, занимающая в мировом рейтинге 32-е место, со счетом 4:6, 6:2, 6:2.Теннисистки играли 2 часа 3 минуты. За это время Кенин реализовала пять брейк-пойнтов из шести, Мугуруса – два из 12-ти. София выполнила два эйса и избежала двойных ошибок на подаче, а Гарбинье девять раз подала навылет и совершила восемь двоных. За счет активных действий Кенин выиграла 28 розыгрышей против 32-х у Мугурусы и допустила 23 невынужденные ошибки против 45-ти. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу американки.Этот титул стал для Кенин первым в карьере на турнирах «Большого шлема». За победу она получит $2,824,800 призовых.София Кенин (США, 14) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4:6, 6:2, 6:2