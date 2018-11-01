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Зверев: Тим — лучший из моих соперников на Australian Open
Зверев: Тим — лучший из моих соперников на Australian OpenНемецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в полуфинальном матче Australian Open с австрийцем Домиником Тимом. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4) в пользу Тима.

«У меня был шанс. 14 брейк-пойнтов должно быть достаточно. Он показал свою лучшую игру в ответственных моментах, я этого не сделал, – цитирует Зверева официальный сайт ATP. - Он контролировал ход матча. Было много напряжённых моментов, четыре напряжённых сета. В четвёртом сете у меня были шансы, нужно работать над реализацией. Стоит отдать Доминику должное, сейчас он показывает невероятный теннис.

Могу сказать, что это был отличный матч. Он — лучший из моих оппонентов на этом турнире. Он заслужил играть в финале».
 
В финале Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим встретится с сербом Новаком Джоковичем. Матч состоится завтра, 2 февраля.

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По материалам: Чемпионат.com
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