Тим — о победе над Зверевым: Это был нереальный матч

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, поделился впечатлениями от выхода в финал. В полуфинале он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом



«Это очень много значит для меня. Это был нереальный матч с двумя тай-брейками. Борьба была очень упорной. Сделать брейк, когда Зверев подавал со столь высоким процентом, было почти невозможно. Начало сезона получилось отличным.



Мне было очень нелегко после четырёхчасового матча с Рафой, который играет в самый интенсивный теннис в туре. Каждый розыгрыш был очень длинным. Мне было нелегко восстановиться, но когда я вышел на корт, то почувствовал адреналин. Первый сет получился непростым, для нас обоих это был первый полуфинал здесь.



Победы на тай-брейках? Это всегда 50 на 50. Первый тай-брейк на этом турнире я проиграл Алексу Болту. В матче с Рафой и сегодня я здорово начинал тай-брейки, сразу выходил вперёд. Это придавало уверенности»



Любой из нас мог победить. Может, сказался опыт или что-то другое. Но ему всего 22 года. Долго ждать его первый финал на мэйджоре нам не придётся», — сказал Тим в интервью на корте.



Australian Open. Победа Тима над Зверевым : обзор матча 1/2 финала (Видео)



Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под пятым номером, поделился впечатлениями от выхода в финал. В полуфинале он обыграл представителя Германии Александра Зверева со счётом 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4) «Это очень много значит для меня. Это был нереальный матч с двумя тай-брейками. Борьба была очень упорной. Сделать брейк, когда Зверев подавал со столь высоким процентом, было почти невозможно. Начало сезона получилось отличным.Мне было очень нелегко после четырёхчасового матча с Рафой, который играет в самый интенсивный теннис в туре. Каждый розыгрыш был очень длинным. Мне было нелегко восстановиться, но когда я вышел на корт, то почувствовал адреналин. Первый сет получился непростым, для нас обоих это был первый полуфинал здесь.Победы на тай-брейках? Это всегда 50 на 50. Первый тай-брейк на этом турнире я проиграл Алексу Болту. В матче с Рафой и сегодня я здорово начинал тай-брейки, сразу выходил вперёд. Это придавало уверенности»Любой из нас мог победить. Может, сказался опыт или что-то другое. Но ему всего 22 года. Долго ждать его первый финал на мэйджоре нам не придётся», — сказал Тим в интервью на корте.