Australian Open. Победа Тима над Зверевым : обзор матча 1/2 финала (Видео)

Доминик Тим в матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open обыграл в четырех сетах седьмую ракетку мира, 22-летнего немца Александра Зверева со счетом

Теннсисты провели на корте 3 часа 42 минуты.

В финале Australian Open Тим сразится c сербом





Пятая ракетка мира, 26-летний австриецв матче 1/2 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open обыграл в четырех сетах седьмую ракетку мира, 22-летнего немцасо счетом 3:6, 6:4, 7:6(3). 7:6(4) Теннсисты провели на корте 3 часа 42 минуты.В финале Australian Open Тим сразится c сербом Новаком Джоковичем