Australian Open. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом

В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



Пятая ракетка мира, 26-летний австриец Доминик Тим обыграл в четырех сетах седьмую ракетку мира, 22-летнего немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6(3). 7:6(4).



Теннсисты провели на корте 3 часа 42 минуты. Тим реализовали четыре брейк-пойнта из девяти возможных, Зверев – пять из 14-ти. На счету победителя десять эйсов, 43 виннерса, четыре двойные и 40 невынужденных ошибок. Зверев 16 раз подал навылет, активно выиграл 42 розыгрыша, допустив три двойные и 33 невынужденные ошибки. Теперь в их личном противостоянии австриец лидирует со счетом 7:2.



В финале «мэйджора» Тим скрестит ракетки с сербом



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $49 000 000. Одиночный разряд. 128 участников.

Мужчины. 1/2 финала.

Доминик Тим (Австрия, 5) – Александр Зверев (Германия, 7) – 3:6, 6:4, 7:6(3). 7:6(4) В Мельбурне (Австралия) на турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Пятая ракетка мира, 26-летний австриецобыграл в четырех сетах седьмую ракетку мира, 22-летнего немцасо счетом 3:6, 6:4, 7:6(3). 7:6(4).Теннсисты провели на корте 3 часа 42 минуты. Тим реализовали четыре брейк-пойнта из девяти возможных, Зверев – пять из 14-ти. На счету победителя десять эйсов, 43 виннерса, четыре двойные и 40 невынужденных ошибок. Зверев 16 раз подал навылет, активно выиграл 42 розыгрыша, допустив три двойные и 33 невынужденные ошибки. Теперь в их личном противостоянии австриец лидирует со счетом 7:2.В финале «мэйджора» Тим скрестит ракетки с сербом Новаком Джоковичем Доминик Тим (Австрия, 5) – Александр Зверев (Германия, 7) – 3:6, 6:4, 7:6(3). 7:6(4)