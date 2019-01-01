На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

София Кенин: В матче с Мугурусой победит тот, кто навяжет свой стиль
София Кенин: В матче с Мугурусой победит тот, кто навяжет свой стильАмериканская теннисистка София Кенин поделилась ожиданиями от финала Открытого первенства Австралии, где она будет играть против испанки Гарбинье Мугурусы.

«Я всегда сражаюсь за победу вне зависимости от того, кто на противоположной стороне корта. Это не имеет значения, - цитирует Кенин Reuters. - Конечно, я очень уважаю соперниц, но на корте стремлюсь побеждать. Выполняю свою работу и стараюсь делать её как можно лучше. Конечно, хочется играть от себя, а не подстраиваться под Гарбин.

В финале с Мугурусой я не хочу обороняться. Она действует очень агрессивно, так что победит тот, кто навяжет свой стиль. Надеюсь, я смогу использовать опыт, полученный в нашей игре в Пекине».
По материалам: GoTennis.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Победа Кенин над Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)
София Кенин: Родители подарили мне американскую мечту
София Кенин: Обыграла Гауфф не ради шумихи
Australian Open. Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткой
София Кенин: Не стану врать, мне льстит повышенное внимание
Хобарт. София Кенин завоевала первый титул в карьере
Australian Open. София Кенин не пустила Кори Гауфф в 1/4 финала
Australian Open. Кенин стала первой полуфиналисткой
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Australian Open. Победа Тима над Зверевым : обзор матча 1/2 финала (Видео)
Australian Open. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом
София Кенин: В матче с Мугурусой победит тот, кто навяжет свой стиль
Тренер Мугурусы: Не все могут достичь вершины Килиманджаро, а ей хватило на это упертости
Жюстин Энен: Мугуруса — явный фаворит финала Australian Open

Последние новости спорта

18:21

Три украинские биатлонистки - среди лидеров по точности стрельбы по итогам шести этапов Кубка мира 89 | Биатлон

18:07

Йоханнес Бё - самый быстрый биатлонист по итогам шести этапов Кубка мира 77 | Биатлон

17:39

Итальянка Цингерле – выиграла спринт на юношеском ЧМ по биатлону; Городна – 25-я 86 | Биатлон

17:11

Australian Open. Победа Тима над Зверевым : обзор матча 1/2 финала (Видео) 94 | Теннис / Видео

16:46

Хельмут Марко: Нам не хватает шуток Риккардо 83 | Формула-1

15:48

Кремлев об участии в ОИ-2020: Ехать без флага и гимна — как предать мать 108 | Бокс

15:33

Бывшего тренера Макгрегора посадили за убийство 95 | Единоборства

14:59

Australian Open. Тим обыграл Зверева и стал вторым финалистом 133 | Теннис

13:56

Россиянин Ковалев выиграл спринт на юношеском ЧМ по биатлону; Мандзын – 23-й 146 | Биатлон

13:41

София Кенин: В матче с Мугурусой победит тот, кто навяжет свой стиль 127 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Australian Open. Победа Тима над Зверевым : обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Нэнс и Симмонс возглавили топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Джоковича над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Виктор Оладипо и Джакарр Сэмпсон возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Мугурусы над Халеп: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Australian Open. Победа Кенин над Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Australian Open. Победа Тима над Надалем: обзор матча 1/4 финала (Видео)



Топ-новости недели

Australian Open. Младенович и Бабош стали чемпионками в парном разряде
Australian Open. Кенин обыграла Барти и стала первой финалисткой
Шведка Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке; Джима – 25-я
Француз Фийон-Майе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке: Пидручный – 28-й, Прима – 29-й
Украинские боксеры завоевали 10 медалей на турнире «Странджа-2020» в Софии


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2020 (616)
Декабрь 2019 (578)
Ноябрь 2019 (427)
Октябрь 2019 (526)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги