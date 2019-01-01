София Кенин: В матче с Мугурусой победит тот, кто навяжет свой стиль

Американская теннисистка София Кенин поделилась ожиданиями от финала Открытого первенства Австралии, где она будет играть против испанки Гарбинье Мугурусы.«Я всегда сражаюсь за победу вне зависимости от того, кто на противоположной стороне корта. Это не имеет значения, - цитирует Кенин Reuters. - Конечно, я очень уважаю соперниц, но на корте стремлюсь побеждать. Выполняю свою работу и стараюсь делать её как можно лучше. Конечно, хочется играть от себя, а не подстраиваться под Гарбин.В финале с Мугурусой я не хочу обороняться. Она действует очень агрессивно, так что победит тот, кто навяжет свой стиль. Надеюсь, я смогу использовать опыт, полученный в нашей игре в Пекине».