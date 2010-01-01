Жюстин Энен: Мугуруса — явный фаворит финала Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен поделилась ожиданиями от финала Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют испанка Гарбинье Мугуруса и американка Софья Кенин.«Мугуруса — явный фаворит благодаря своему опыту на турнирах „Большого шлема“, - цитирует Энен Reuters. - Кажется, она полностью сосредоточена на игре и на том, что нужно делать. Здорово видеть, что она вернулась на такой уровень. У неё было немало взлётов и падений, но у этой девушки есть потенциал доходить до полуфиналов и финалов на всех турнирах».Финал Australian Open в женском одиночном разряде состоится завтра, 1 февраля.